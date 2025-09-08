Sobre el resultado comentó: "Quedó clara la fuerte polarización. Nos generó un poco de sorpresa."

Estuvimos esperanzados de mantener algunas bancas, pero no se dio. Perderemos la pluralidad de voces en el Concejo Deliberante. Sin embargo, logramos conformar una lista nueva y estamos orgullosos. No vamos a bajar los brazos; seguiremos por el mismo camino.

En cuanto al mensaje que no llegó al votante dijo: "Tratamos de llevar propuestas concretas sobre salud, seguridad, desarrollo y educación, pero en ningún momento la discusión pasó por ahí."

Consultado acerca de la baja participación expresó: "El que fue a votar estaba decepcionado con este gobierno. Está desilusionado el electorado. El saldo positivo es que todos los votos fueron por una propuesta clara y con respuestas a las problemáticas que hay."

Sobre la dinámica del Legislativo local desde diciembre dijo: "Va a cambiar mucho; había consenso con otros espacios y no lo habrá. El oficialismo no va a necesitar de ningún consenso. Es muy difícil a partir de ahí. Siempre es bueno deliberar y discutir."

En referencia al futuro del espacio indicó: "Seguiremos trabajando; nos hemos caracterizado por ser uno de los bloques que más proyectos ha presentado."

Para el final dejó una mirada sobre las elecciones nacionales en octubre: "Es un panorama distinto, con otro electorado y espacios que van a diversificarse. La provincia marcó una tendencia sobre cómo serán las próximas elecciones", concluyó.