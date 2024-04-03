“Algunas partidas llegaron con incrementos de más del 800%, es una locura lo que hizo la Provincia”, expresó, y confirmó que se elevaron los pedidos correspondientes para pedir que se analice nuevamente la decisión de incrementar el cuadro tarifario de los impuestos inmobiliarios.

Además, aseguró que se sacaron los descuentos de ‘buen contribuyente’, que era de un 20%. Se pide en este sentido, “respetar el 200% que se votó en la Legislatura”.

Confirmó que este mes habrá una reunión en La Plata con el Gobierno junto con productores. “No es nada de otro mundo lo que se reclama. La Ley dice que no se puede aumentar más del 200%, y los aumentos son del 300, 400, 500%. Es un despropósito”, sostuvo.

Por otra parte, se refirió a la situación de los caminos rurales y dijo que es crítica, pese a la licitación realizada días atrás para repararlos.

Mencionó que previamente habían tenido una reunión con la Mesa Agropecuaria del Municipio y se les llevaron inquietudes y reclamos puntuales. “Se han destruido los caminos después de tanta lluvia, hay algunos con deficiencias como la falta de limpieza de alcantarillas”, graficó, y agregó que “se venía trabajando muy bien pero las últimas tormentas terminaron de destruir algunos”.

Por esta razón, explicó que se le pidió al Ejecutivo que ‘abandone’ el mantenimiento de los caminos y se concentre en ‘lo urgente’, que es dar paso a la gente que vive en el campo. “Lo urgente es sacar el agua que quedó estancada, limpiar las alcantarillas y dar paso a la gente”, completó.