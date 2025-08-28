Se aprobaron todos los proyectos incluidos en el orden del día que contaban con despacho de comisión.

Luego inició el tratamiento de expedientes sobre tablas.

Los ediles aprobaron por unanimidad la declaración de interés legislativo de los festejos patronales 2025 de Nuestra Señora de Monte Viggiano y, en el mismo sentido, la Feria de Ciencias que se estaba llevando a cabo a metros de distancia, en el CEMO.

También se aprobó la resolución que solicitaba mejoras en las luminarias de Blanca Grande.

Luego se trató un proyecto de comunicación de LLA por lo sucedido con jóvenes en Junín, introducido por la concejal Odello. El concejal Quiroga repudió los hechos e invitó a que la banca libertaria se sume a los repudios por otros hechos de violencia que se presentan desde otros partidos en distintos momentos. La concejal Schwindt aprovechó para pedir indignación por otras cuestiones, como lo que sucede con la ANDIS. La concejal Odello respondió que hay democracia y que ella elige con qué indignarse. El concejal Matrella adelantó su acompañamiento y señaló que “la violencia no es buena”, pero pidió un mea culpa desde la política cuando se tiene un micrófono enfrente y se genera violencia verbal. El concejal Galli se refirió al tema judicial de la ANDIS y explicó lo que sucede con la droguería. La comunicación fue aprobada por unanimidad.

Para finalizar, se aprobó por unanimidad una resolución que solicita celeridad y respuestas a los pedidos de informes que realiza el cuerpo.