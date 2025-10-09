Se recuerda a las distribuidoras, comercios mayoristas y minoristas de productos alimenticios que se encuentra vigente la ordenanza N.º 4.192/17, la cual establece que los transportes de sustancias alimenticias que ingresan al partido de Olavarría deben someterse obligatoriamente a la Inspección Técnico-Sanitaria.

Este control se realiza en la mencionada cabina de control técnico sanitario, ubicada en el predio de la Dirección de Bromatología, Av. Urquiza N.º 5.493.