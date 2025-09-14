Cena de la Industria
Gabriela Benac. Premio a la mujer emprendedora: “Como familia somos un ejemplo de que se puede”
La olavarriense, propietaria de la empresa de lácteos Luz Azul, recibió el galardón en medio de un clima de fiesta y reconocimientos. Fue en la noche de este sábado, cuando empresarios, industriales, autoridades municipales encabezadas por el intendente Wesner y allegados del sector compartieron una multitudinaria cena.
La cena que reunió a los industriales dejó en manos de la olavarriense el tan merecido premio por emprender con éxito y poner la marca láctea en niveles de competición nacional, con sucursales en varias ciudades del interior.
En su discurso de agradecimiento dijo: “Lo que realmente importa es ser fuerte, decidido y no tenerle miedo a nadie. Todos tenemos las mismas capacidades; lo que hay que hacer es demostrarlas”.
En otro aspecto de su mensaje reconoció a la familia: “Somos un gran ejemplo de que se puede, de emprender, de armar equipos de trabajo”.
Finalmente, reconoció a sus hijas Camila y Agustina, pareja y socias de la empresa, pilares para la misma.