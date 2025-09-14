La cena que reunió a los industriales dejó en manos de la olavarriense el tan merecido premio por emprender con éxito y poner la marca láctea en niveles de competición nacional, con sucursales en varias ciudades del interior.

En su discurso de agradecimiento dijo: “Lo que realmente importa es ser fuerte, decidido y no tenerle miedo a nadie. Todos tenemos las mismas capacidades; lo que hay que hacer es demostrarlas”.

En otro aspecto de su mensaje reconoció a la familia: “Somos un gran ejemplo de que se puede, de emprender, de armar equipos de trabajo”.

Finalmente, reconoció a sus hijas Camila y Agustina, pareja y socias de la empresa, pilares para la misma.