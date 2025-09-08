"Viene una renovación más que interesante en el concejo, con gente joven. El resultado en la provincia es un golpe duro, pero está alianza llegó para quedarse", remarcó.

“No sé a qué responde, se va a analizar con el correr de los días. Fue una operación muy berreta, el peronismo siempre jugó de esta manera. Pero hay que seguir mirando para adelante”, marcó el ex intendente al hablar sobre el resultado.

De todas formas, destacó la gran elección de LLA a nivel local y enfatizó en el apoyo de los olavarrienses para con la alianza entre ambas fuerzas.

