En el marco de la recta final de la campaña, José Luis Espert y Diego Santilli visitaron Olavarría. Su agenda estuvo marcada por una reunión con militantes, luego tuvieron un encuentro con vecinos del barrio de la Escuela N° 6, también con personas del Peronismo Republicano, para finalizar con una cena con referentes.

En dialogo con los medios, José Luis Espert opinó sobre la situación económica del país. Consideró que los problemas con el dólar y la inflación están desde hace 60 años, pero que el gran responsable de la actualidad es Sergio Massa. “Recibió la economía con un dólar a $280, ahora está a $1000, recibió una inflación con 70%, hoy es el doble”, sentenció.

Responsabilizó también al Congreso por votar todo lo que pide el candidato de Unión por la Patria, que hacen que el Banco Central tenga que emitir más; y en menor medida, a Javier Milei, “que con su excentricidad que nos lleva a un lado horrible”. “No tiene ninguna empatía con la sociedad y no le importa que el país se prenda a fuego con tal que se cumpla su capricho de dolarizar”, dijo.

Agregó que en el medio de todo esto está Juntos por el Cambio “con las ideas correctas y el músculo adecuado de intendentes, legisladores, concejales, senadores, diputados”.

Explicó que el programa económico que proponen es “lo que se hace en los países donde la gente vive bien”. En esa línea, uno de sus ‘caballos de batalla’ es la apertura del comercio hacia el mundo.

En otro orden, el intendente municipal explicó como encara la parte final de la campaña. “Estamos yendo a buscar a los que no votaron, a los indecisos, estamos haciendo mucha recorrida en barrios y localidades, y obviamente el trabajo que estamos obteniendo nos da hoy una muy buena respuesta en la calle”, sostuvo.

Asimismo, opinó sobre los dichos de la ex funcionaria Estela García, donde lo acusa de poner un terreno a su nombre. Consideró que “es vergonzoso que sigan queriendo ensuciarme y que no hayan podido lograrlo todavía”.

“Realmente entristece porque la campaña viene desarrollándose de una buena manera y queda una semana, nosotros vamos a seguir mirando para adelante, la justicia va a hacer lo que tenga que hacer y nosotros vamos a seguir trabajando en eso”, añadió, y adelantó que la denuncia será radicada este martes, y que se hay un resarcimiento económico, lo donará a una entidad de bien público.

Finalmente, Diego Santilli se refirió también a ese caso y aseguró que “es una típica metodología de La Cámpora”. “No permitamos que La Cámpora llegue a Olavarría”, concluyó.