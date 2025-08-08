El profesor del gimnasio comenzó invitando a la audiencia a “animarse a arrancar y tener un objetivo son aspectos claves. Lo recomendable es a partir de los 14, antes se puede pero más coordinativo; lo ideal es que el alumno conozca su cuerpo”.

“Respecto a los deportistas siempre el entrenamiento es más dedicado a lo que hacen” resaltó el docente.

“Se está viendo mucho el crossfit, la calistenia; es recomendable y ayuda a conocer el cuerpo. El HIIT es más aeróbico, explosivo” indicó haciendo alusión a los estilos de moda en los gimnasios actualmente.

Adicionalmente aclaró que “a partir de los 40 años es super importante fortalecer para evitar problemas articulares, dolores y prevenir algunas cuestiones posturales. El cuerpo a partir de los 3 meses se adapta al ejercicio que se haga y después se hace todo más progresivo”.

“Con constancia, de acuerdo a los días que viene la persona, en 3 meses más o menos se empiezan a ver los resultados” sintetizó el especialista.

NB