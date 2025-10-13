En la noche de este domingo culminó la 29.ª edición de la Feria Libros en Olavarría y el 4.º Festival del Libro, eventos que se llevaron a cabo de manera conjunta en el Centro Cultural San José, organizados por el Municipio y el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

El cierre de las cuatro jornadas se dio con la presentación del comediante Martín Rechimuzzi, quien, ante un auditorio colmado, brindó su charla “Experimento, Futuro y Locura”.

Previamente, la propuesta cultural contó con las visitas y presentaciones de la escritora y periodista Florencia Canale, de la actriz Cecilia Rossetto y del actor y escritor Gonzalo Heredia. Estos invitados protagonizaron las actividades de cierre de los días jueves, viernes y sábado, respectivamente.

Dentro del cronograma se incluyeron numerosos talleres, charlas y presentaciones de obras de autores locales y regionales. A la par, la 29.ª Feria Libros y el 4.º Festival del Libro también contaron con stands encabezados por librerías de Olavarría y otras ciudades, que fueron distribuidos en los distintos espacios del Centro Cultural.

Además, abundaron las propuestas recreativas, lúdicas y didácticas que fueron brindadas desde el Museo Dámaso Arce, el Polo Recreativo y Educativo La Máxima, el Instituto de Investigaciones Antropológicas de Olavarría y las bibliotecas populares.