La concentración comenzó en Avenida Pringles frente a la sede, en construcción, de la Facultad de Ciencias de la Salud con radio abierta y la intervención de distintas voces. Alrededor de las 17hs y detrás de una bandera que decía “universidad pública siempre”, comenzaron a marchar por la avenida hasta llegar a la calle Necochea, donde doblaron para llegar a Rivadavia y luego al Paseo Jesús Mendía. Estuvieron presentes autoridades de las distintas facultades, el ejecutivo local, distintas agrupaciones políticas y sindicales, y público en general.

Una vez en el lugar se leyó un documento logrado en conjunto entre los distintos claustros que decía: “En todo el país, la Argentina vuelve a levantar su voz en defensa de las causas justas. Discapacidad, el Garrahan y la salud pública, nuestros jubilados y jubiladas, las Universidades públicas y el sistema científico. Se sintetizan en este reclamo colectivo y multitudinario, las cosas importantes que debemos cuidar y definen una Nación; quienes más nos necesitan, las instituciones que nos dan prestigio en el mundo entero, las que todos los días producen lo que le transforma la vida a nuestra gente”.

El dato contundente fue que “la pérdida presupuestaria en términos reales está por encima del 30 por ciento y cada mes se pronuncia más”. Cabe destacar que casi al mismo tiempo en Diputados se rechazó el veto de Milei y se ratificó el financiamiento a las universidades y el Garrahan.