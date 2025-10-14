Participan productores locales, entre los cuales se pueden encontrar elaboraciones como panificados dulces y salados, bebidas, plantas y plantines, miel, productos sin TACC, frutas y verduras, alfajores, dulces artesanales, huevos de campo, legumbres, cereales y harinas, quesos y productos agroecológicos.

Además, participan de la feria dos camiones del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, que disponen de productos lácteos, pastas y pescados; estos últimos dos rubros tienen 40% de descuento con Cuenta DNI (tope de reintegro $6.000).