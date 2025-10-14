Gran convocatoria en Mercados Bonaerenses este martes
En esta ocasión, la feria se realiza en el parque “Helios Eseverri”, sobre avenida De los Trabajadores y Alsina, hasta las 15 horas. “Los productores locales están convencidos con la propuesta”, expresó María Marta Menéndez en diálogo con la unidad móvil de LU32.
Participan productores locales, entre los cuales se pueden encontrar elaboraciones como panificados dulces y salados, bebidas, plantas y plantines, miel, productos sin TACC, frutas y verduras, alfajores, dulces artesanales, huevos de campo, legumbres, cereales y harinas, quesos y productos agroecológicos.
Además, participan de la feria dos camiones del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, que disponen de productos lácteos, pastas y pescados; estos últimos dos rubros tienen 40% de descuento con Cuenta DNI (tope de reintegro $6.000).