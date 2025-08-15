Con ánimo alertador, se dirigió a los afiliados diciendo “que se acerquen a la agencia por supuestos llamados de PAMI. Estamos exentos de eso. El comunicado que hemos hecho es para evitar las estafas y los daños irrespirables que genera. Solo gestionamos con el propio afiliado, un familiar directo o apoderado. No lo hacemos con intermediarios”.

Sobre las denuncias detalló “fueron doce, donde llamaron por WhatsApp, hackean la cuenta y solicitan datos de tarjetas de crédito”.

En otro aspecto habló de la Colonia Recreativa para jubilados que llevarán a cabo, “es la primera vez que el club Atlético Estudiantes es prestador, habrá actividades en la pileta climatizada los días miércoles de 9:00 a 13:00 y viernes de 8:00 a 12.30. Contará con actividades recreativas, para relacionarse, y fortalecer los vínculos”.

También aclaró sobre la entrega de pañales al declarar “viene bien, aunque al principio no hubo coincidencias con los domicilios y ahora la entrega se ha normalizado. Hay que tener actualizado siempre la dirección del domicilio, ya que la empresa que los distribuye lo entrega de manera personal”.

En cuanto a la sesión de HCD y la intervención de ANDIS, el titular de PAMI y referente local de LLA expresó “no participé de eso. Todo los que sea para bien y corregir los protocolos es bienvenido. No creo que se haya metido la política”.

JLR