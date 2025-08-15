Guillermo Lascano: “No creo que se haya metido la política”
El titular de PAMI Olavarría en dialogo con LU32, habló sobre el comunicado emitido en alerta por estafas, anticipó la colonia recreativa para jubilados y realizó un breve análisis respecto al debate del HCD con respecto al tema discapacidad.
Con ánimo alertador, se dirigió a los afiliados diciendo “que se acerquen a la agencia por supuestos llamados de PAMI. Estamos exentos de eso. El comunicado que hemos hecho es para evitar las estafas y los daños irrespirables que genera. Solo gestionamos con el propio afiliado, un familiar directo o apoderado. No lo hacemos con intermediarios”.
Sobre las denuncias detalló “fueron doce, donde llamaron por WhatsApp, hackean la cuenta y solicitan datos de tarjetas de crédito”.
En otro aspecto habló de la Colonia Recreativa para jubilados que llevarán a cabo, “es la primera vez que el club Atlético Estudiantes es prestador, habrá actividades en la pileta climatizada los días miércoles de 9:00 a 13:00 y viernes de 8:00 a 12.30. Contará con actividades recreativas, para relacionarse, y fortalecer los vínculos”.
También aclaró sobre la entrega de pañales al declarar “viene bien, aunque al principio no hubo coincidencias con los domicilios y ahora la entrega se ha normalizado. Hay que tener actualizado siempre la dirección del domicilio, ya que la empresa que los distribuye lo entrega de manera personal”.
En cuanto a la sesión de HCD y la intervención de ANDIS, el titular de PAMI y referente local de LLA expresó “no participé de eso. Todo los que sea para bien y corregir los protocolos es bienvenido. No creo que se haya metido la política”.
JLR