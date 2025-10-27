“Lo que se publicó es una verdad a medias. No sé si fue por desinformación o con cierto grado de malicia. Nadie me llamó para confirmar nada, y mi teléfono lo tiene todo el mundo”, sostuvo.

Explicó que no hubo bajas de médicos, sino un cambio en el sistema de atención interna, en el marco de un proceso de reorganización del Hospital.

Según dijo, los médicos clínicos comenzarán a atender no solo pacientes clínicos, sino también aquellos de otras especialidades internados en las áreas generales. Por esta razón, algunos profesionales dejaron el consultorio externo para concentrarse en internación, mientras que dos nuevas médicas, asumieron la atención en consultorio, aumentando incluso la cantidad de turnos disponibles.

“No hay que alarmarse por nada. Estas doctoras no solo van a cubrir nuestros horarios, sino que van a ver más pacientes que nosotros. Es una reestructuración para optimizar recursos”, enfatizó.

“Es muy común que haya reestructuraciones, cambios de funciones y de horarios. Esto no es un conflicto, es una adecuación del servicio a la demanda actual del hospital”, aseguró.

“El paciente de clínica médica se puede quedar tranquilo: la atención está garantizada", confirmó.