Elecciones 2025
Gustavo Torrisi: «No estaban nuestras boletas en las escuelas»
El candidato a primer concejal por el Partido Libertario emitió su voto en la escuela secundaria 1, ubicada en Berutti 950, en el barrio Bancario, y dio precisiones sobre las complicaciones que tuvieron.
El referente del partido se mostró molesto al ser consultado por LU 32 y dijo: “Lamentablemente comprobamos que en ninguna escuela del partido se encontraban nuestras boletas. Tuvimos que salir a llevar boletas y distribuirlas. Se nos han retrasado en todas las escuelas”.
Sobre el problema dijo: “Tenemos entendido que en otros distritos tuvieron los mismos problemas”.
En cuanto a la concurrencia expresó: “Vimos falta de autoridades de mesa, poca participación y todo muy retrasado. Una falta de respeto a la gente”, concluyó.