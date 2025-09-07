El referente del partido se mostró molesto al ser consultado por LU 32 y dijo: “Lamentablemente comprobamos que en ninguna escuela del partido se encontraban nuestras boletas. Tuvimos que salir a llevar boletas y distribuirlas. Se nos han retrasado en todas las escuelas”.

Sobre el problema dijo: “Tenemos entendido que en otros distritos tuvieron los mismos problemas”.

En cuanto a la concurrencia expresó: “Vimos falta de autoridades de mesa, poca participación y todo muy retrasado. Una falta de respeto a la gente”, concluyó.