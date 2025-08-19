“Estamos muy contentos por esta obra que hemos realizado desde la Municipalidad, en este parque emblemático, muy usado por los vecinos, ya que van a poder aprovecharlo más tiempo”, celebró el intendente Wesner, antes de dar el paso al personal técnico de Coopelectric.

Se trata de 6 torres que se encuentran ubicadas en distintos sectores del predio ubicado sobre avenida Avellaneda, a la vera del arroyo Tapalqué. El acontecimiento contó además con el acompañamiento referentes de Remada Verde, la agrupación local que promueve la preservación de ese tradicional espacio y María Adela Casamayor del bloque “Por Más Libertad”.

Estas nuevas 36 luces integran el Plan Municipal de Recambio e Instalación de Luminaria LED, que contempla la incorporación de un total de 860 luminarias en puntos estratégicos de todo el Partido, con el objetivo de incrementar la seguridad, accesibilidad y transitabilidad.

En ese sentido, se encuentra también próxima a finalizar la obra de iluminación del parque lineal del barrio Los Robles, sobre la prolongación Sur de las calles Rivadavia y Alejandro Aramburu.

Uno de los rasgos significativos es que la mitad de las luminarias contempladas serán ubicadas en las localidades, en varias de las cuales las tareas ya se encuentran en marcha e incluso próximas a finalizar. Se trata de 460 luces LED que mejorarán la vida de vecinos y vecinas de Loma Negra, Villa Mi Serranía, Kochi Tue, Santa Luisa, Sierras Bayas, Colonia San Miguel, Colonia Nievas, Espigas, Hinojo, Colonia Hinojo, Sierra Chica y Espigas.

Por último, en este marco debe incluirse también la decisión tomada por el intendente Wesner de avanzar sobre las torres del puente Hermanos Emiliozzi. Se trata de una respuesta concreta a una necesidad no sólo a la comunidad de Olavarría sino a usuarios de la Ruta Nacional N° 226.