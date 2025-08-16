Se prevé la presencia de funcionarios municipales, autoridades educativas y representantes de distintas instituciones de la comunidad.

Tras la presentación de autoridades y la entonación del Himno Nacional Argentino, habrá palabras alusivas.

Luego se procederá al toque de silencio y la colocación de palmas por parte de la Municipalidad, Regimiento de Caballería, Asociación Cultural Sanmartiniana y Honorable Concejo Deliberante.

El acto finalizará con la entonación de la Marcha de San Lorenzo y la colocación de bandera a media asta.

MR