En los próximos días se conocerá la oficialización de las listas.

Este Debate, el cuarto que se realiza en la FIO, se impulsa en el marco de la Ordenanza N° 5262/23, que establece la obligatoriedad de los debates preelectorales entre candidatos. En esa norma, la autoridad de aplicación es el Honorable Concejo Deliberante, y a través de la Facultad de Ingeniería se instrumentarán todas las acciones para que se lleve a cabo.

La FIO articulará con los distintos candidatos y agrupaciones para acordar los temarios a abordar, los tiempos de discursos, exposiciones y réplicas, y la dinámica general del Debate.

Conferencia de prensa

Asimismo, el evento será transmitido en directo, con una amplia cobertura de medios de comunicación. En ese sentido, y como presentación de “Olavarría. El Debate”, el próximo lunes 11 de agosto se realizará una conferencia de prensa en la Facultad de Ingeniería, a las 11 horas, en la sala de Consejo Académico.