Habrá debate de candidatos a concejales el 27 de agosto
La Facultad de Ingeniería de la UNICEN será nuevamente sede donde los postulantes para las elecciones del 7 de septiembre, exhibirán propuestas e interactuarán entre ellos. Se desarrollará bajo el título Olavarría. El Debate, desde las 20 horas. En Olavarría, recordemos, se elegirán diez concejales titulares, seis suplentes, así como cuatro consejeros escolares titulares y otros tantos como suplentes.
En los próximos días se conocerá la oficialización de las listas.
Este Debate, el cuarto que se realiza en la FIO, se impulsa en el marco de la Ordenanza N° 5262/23, que establece la obligatoriedad de los debates preelectorales entre candidatos. En esa norma, la autoridad de aplicación es el Honorable Concejo Deliberante, y a través de la Facultad de Ingeniería se instrumentarán todas las acciones para que se lleve a cabo.
La FIO articulará con los distintos candidatos y agrupaciones para acordar los temarios a abordar, los tiempos de discursos, exposiciones y réplicas, y la dinámica general del Debate.
Conferencia de prensa
Asimismo, el evento será transmitido en directo, con una amplia cobertura de medios de comunicación. En ese sentido, y como presentación de “Olavarría. El Debate”, el próximo lunes 11 de agosto se realizará una conferencia de prensa en la Facultad de Ingeniería, a las 11 horas, en la sala de Consejo Académico.