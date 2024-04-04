Habrá paro de estatales este viernes, y estiman un 85% de adhesión en Olavarría
Lo confirmó en Lu32 la delegada local de la Asociación de Trabajadores del Estado, María Luisa Quintana. Aseguró que la medida a nivel nacional, es por los despidos masivos que se han dado en los últimos días. Aclaró que desde la Provincia todavía no se han reportado despidos, pero que seguramente ocurrirán.
Indicó que se estima un grado de adhesión del 85% de trabajadores estatales. “Tenemos muchos afiliados nacionales, tenemos que estar por toda esa gente que no le renovaron el contrato y quedaron afuera, dijo.
En otro orden, se refirió a las paritarias y señaló que si bien en Provincia están medianamente bien, no hay diálogo con Nación.