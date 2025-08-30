“El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las tormentas puedan estar acompañadas, fundamentalmente, por abundante caída de agua en cortos periodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”, indicaron desde el Servicio Meteorológico Nacional.

Estas condiciones se extenderían hasta el lunes por la tarde.