Con cartelería en distintas áreas del municipio y mediante redes sociales, el gremio que encabeza José Stuppia convoca a afiliados y afiliadas a discutir sobre aumento salarial.

La audiencia paritaria con el Ejecutivo está prevista para este jueves a las 14 horas en el ministerio de trabajo local.

Ya en el encuentro anterior comenzaron a delinearse los primeros números, aunque mientras desde el Gremio se reiteró la necesidad de una recomposición salarial urgente, desde el Ejecutivo afirman tener números distintos.

Mientras tanto, el sindicato usa las redes sociales para fijar posición pública en torno a que el superávit de la gestión de Wesner se logra a costa del retraso salarial de los trabajadores.