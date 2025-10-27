“Con tan solo dos semanas de candidatura, Diego se puso la campaña al hombro, recorrió todos los distritos del conurbano y el interior, y se vio una intención de voto muy importante”, señaló, en relación al trabajo de Santilli.

Respecto al análisis general, indicó que la elección deja “mucha tela para cortar” y que será necesario reflexionar sobre las diferencias entre los resultados de septiembre y los de octubre.

“La mayoría entiende que este es el camino, que hay que tener una macro ordenada para que la micro mejore. Esa estabilidad es lo que estábamos necesitando para pensar a mediano y largo plazo”, expresó.

“A nivel local nos da un espaldarazo para pensar de cara a lo que viene. Tenemos que entender que la gran mayoría de los olavarrienses queremos este rumbo de país”, afirmó.

También reconoció que el desafío será reunificar los espacios que se dispersaron en septiembre, cuando el oficialismo perdió votos frente a distintas expresiones libertarias:

“Hubo un 18 o 20% que se dispersó en otras listas de la libertad. Tenemos que salir a buscarlos, porque si en 2027 no estamos todos juntos, va a volver a ganar una fuerza que no representa a la mayoría de los olavarrienses”, agregó.