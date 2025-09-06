Elecciones 2025
Horario especial en la Casa de la Provincia este domingo
Con motivo de las Elecciones Legislativas 2025, atenderán de 8 a 18 hs. Se podrá retirar DNI o denunciar si fue extraviado.
Coopelectric
Este martes, importante corte de luz programado
Durante la mañana de este martes, un amplio sector de la ciudad estará afectado por la interrupción del suministro eléctrico debido a la realización de tareas de mantenimiento, entre las 6:00 a.m. y las 8:00 a.m.
Salud
El Instituto Médico y CEMEDA firman un “Convenio de colaboración”
Las instituciones privadas de salud locales dieron a conocer que, por la «crisis del sector», les resulta necesario afrontar este acuerdo, que les permite garantizar prestaciones y optimizar los recursos. Según la información oficial, se descartaría el cierre, como se venía rumoreando.
Atletismo
Jorge Bellinzoni: "La constancia y el esfuerzo de estos chicos, a esta edad, emociona y alienta a seguir por más"
El profesor de la escuela de Atletismo del Club El Fortín, junto a dos campeones provinciales en sus respectivas distancias, visitó los estudios de LU32 y dio detalles de la labor que vienen realizando en su deporte. Llegan luego de ganar el provincial en Mar del Plata.
Tandil
Mataron a una chica de 18 años en la calle
Fue en la madrugada de este domingo y el presunto homicida ya está detenido. El hecho ocurrió en Rodríguez y Uriburu, en el macrocentro de la ciudad, cerca del hospital municipal, cuando un hombre de unos 23 años le asestó una puñalada y huyó corriendo.
