Hormigonarán los baches en Av. Pringles
Se informa que el viernes 26 de septiembre a partir de las 08:00 se procederá a hormigonar los baches en la intersección de Avenida Pringles y Álvaro Barros, luego de las reparaciones de cañerías llevadas a cabo días atrás.
El viernes 26 de septiembre a partir de las 8:00 hs., desde el Servicio de Obras Sanitarias se procederá a hormigonar los baches existentes en el pavimento que han sido derivados de las reparaciones de cañerías llevadas a cabo durante el último tiempo.
Los trabajos realizados quedarán debidamente señalizados hasta el día lunes 29/09.
Se sugiere circular con precaución por la zona.