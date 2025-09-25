El viernes 26 de septiembre a partir de las 8:00 hs., desde el Servicio de Obras Sanitarias se procederá a hormigonar los baches existentes en el pavimento que han sido derivados de las reparaciones de cañerías llevadas a cabo durante el último tiempo.

Los trabajos realizados quedarán debidamente señalizados hasta el día lunes 29/09.

Se sugiere circular con precaución por la zona.