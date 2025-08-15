El bailarín y docente contó que esta fecha se conmemora en “honor a Roberto Píriz Sabalza, que nació un 15 de agosto del año 1939. Él fue el primer campeón nacional de malambo a sus 30, 31 años, en el año creo que año 1970. Y él, bueno, fue formador de muchísimos malambistas. Es más, él tuvo 12 hijos y los 12 siguieron lo de él. En el año 2022 fue aprobada la ley para declarar el Día Nacional del Malambo el 15 de agosto”.

Respecto a sus inicios Esteban recordó: “el malambo es parte de mi vida, fue parte de mi vida siempre, porque fue lo primero que yo hice antes de comenzar a bailar. Mi abuelo me tocaba la guitarra para que yo zapateara, yo zapateaba lo que iba sintiendo con la música, y bueno, y es una una pasión el malambo. Actualmente lo utilizo menos, porque hoy lo que se utiliza mucho es todo lo que es zapateo para danza. El malambo fue mutando y hoy es más coreográfico que lo que era en su época. Pero bueno, sí, es una pasión”.

NB