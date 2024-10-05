El acto comenzó con la presentación de las delegaciones y la formación a cargo del comandante Mayor Marcelo Menchaca, secundado por Julio Kolman, el ingreso de la Bandera Nacional de Ceremonias acompañada por la banda del Regimiento de Azul, la presentación de tropa del comandante Mayor Marcelo Menchaca al Jefe del Cuerpo Raúl Ferreira y un minuto de silencio para recordar a los Bomberos Voluntarios fallecidos.

Tras entonar el Himno Nacional y escuchar las palabras y la bendición del párroco Sebastián Briscioli, el Jefe del cuerpo activo Comandante General Raúl Andrés Ferreira tomó la palabra y celebró "un acontecimiento muy significativo en la historia de nuestra ciudad" poniendo de manifiesto el "orgullo y admiración que sentimos por nuestra historia y por todos los integrantes que la han transitado". Recordó a Juan Antonio Puebla, bombero de Lanús Oeste, "que convenció a vecinos y autoridades de nuestro partido de la necesidad de contar con una respuesta a distintas emergencias que los Bomberos Voluntarios podrían suplir". Tras un repaso de cómo se gestó la institución, con apoyo de la comunidad, las autoridades y cuerpos de Bomberos de la región, Ferreira concluyó alabando la profesionalidad, el valor y el trabajo en equipo con que cuenta la entidad actualmente.

"Hoy el partido de Olavarría está muy bien protegido con un Cuartel Central, 3 destacamentos y un cuerpo de 140 personas a la altura de las circunstancias y cada día más profesionales", concluyó.

Por su parte, el presidente del Consejo Directivo de Bomberos Voluntarios Hugo Fayanás destacó los 25 años de trayectoria de Raúl Ferreira como Jefe del Cuerpo de 140 bomberos y bomberas y 30 unidades operativas equipadas. En tanto, resaltó "la comunión que tenemos el cuerpo activo, la Comisión Directiva y la Subcomisión de Damas, que tenemos un corazón unido y estamos todos arriba del barco, y eso es gracias a las más de 600 personas que integramos la familia de Bomberos". Asimismo, enfatizó la inversión constante "necesaria para que nuestros Bomberos vuelvan sanos y salvos" y anunció que a fin de año se hará una nueva inversión en equipos de respiración "para fortalecer el accionar en el servicio y el cuidado de nuestro personal". El Presidente de la Comisión Directiva culminó agradeciendo a las familias de los Bomberos, al Intendente Municipal, a la Subcomisión de Damas y a la comunidad en general: "gracias, vamos para adelante, disfrutemos la vida".



Luego tomó la palabra el intendente municipal Maximiliano Wesner, quien saludó a las autoridades y a todos los integrantes de la entidad. El jefe comunal uso de manifiesto "la reciprocidad entre el Municipio y Bomberos de Olavarría, por eso el compromiso permanente de este gabinete con la institución". "Vemos a la comunidad de Olavarría apoyando la historia de esta institución, el pilar de esta institución que cumplió 75 años", expresó. Finalmente, reiteró el compromiso de la gestión municipal "redoblando los esfuerzos para seguir acompañando a la institución".

Seguidamente se procedió a la entrega de medallas recordatorias al personal del cuerpo activo del Cuartel Central y los tres destacamentos por parte de miembros de su familia.

Antes del comienzo del desfile por las calles de la ciudad junto a las unidades de los cuarteles, se agradeció a destacamentos de Cacharí y Lamadrid que se encontraban cubriendo la guardia del Cuartel Central en Olavarría.

La caravana finalizó en el Centro de Exposiciones Municipal de Olavarría donde continuará el evento enmarcado en este 75 aniversario.