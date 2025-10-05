Hubo Fiesta de la Kerb en Colonia San Miguel

En la mañana del domingo, desde la municipalidad comunicaron que la decisión que había tomado la comisión organizadora era la de concretarla, pese al alerta amarillo por viento que había sido emitido para la tarde del domingo por el Servicio Meteorológico Nacional.

Con ráfagas intensas y algo de sol, de todas maneras pudo desarrollarse sin inconvenientes el festejo, que coronaba las actividades previstas por la comunidad y la municipalidad.