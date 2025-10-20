En el taller de compostaje se brindaron los conocimientos necesarios para realizar compost de manera domiciliaria y se hizo una demostración práctica del inicio de una compostera. Además, se entregó una, para su uso en la institución educativa.

En cuanto al taller de huerta, se entregaron kits de semillas de primavera-verano del programa municipal de entrega de semillas, y en ese marco se brindaron las nociones básicas para iniciar una huerta familiar y del correcto uso del material entregado. También se entregó un kit de huertas (que incluye herramientas, semillas y material didáctico), bancales y sustrato, lo cual se coordinó con el Ministerio de Ambiente del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

A la propuesta asistieron vecinos de la comunidad que compartieron las charlas con alumnos pertenecientes al 1.º y 2.º año del ciclo lectivo, quienes mostraron interés en la iniciativa y participaron activamente, debiendo replicar los conceptos adquiridos en sus hogares como parte del tramo formativo de la institución.

La jornada contó con la presencia del director de Fomento y Desarrollo de las localidades, Gastón Sarachu, y de la concejala y presidenta de la comisión de Ambiente del Concejo Deliberante, Belén Abraham.