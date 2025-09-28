CRIMEN Y JUSTICIA
Hubo una marcha en Olavarría por el triple femicidio
En la tarde del sábado hubo una manifestación pidiendo justicia por el triple femicidio en Florencio Varela, donde fueron asesinadas tres jóvenes en un hecho que investiga la Justicia y ya tiene seis detenidos.
Fue convocada por la Asamblea Feminista y Disidente de la ciudad, junto a referentes del Frente “Ni Una Menos”, el Polo Obrero y otras organizaciones sociales que se sumaron a la marcha convocada en distintos puntos del país, con epicentro en el Congreso, donde participaron familiares, vecinos y amigos de Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15).
Bajo el lema “Marchamos por Morena, Lara y Brenda. Ninguna vida es descartable. No hay víctimas buenas ni malas. Exigimos justicia. Vivas nos queremos”, la marcha recorrió las calles céntricas y luego, frente a las escalinatas del Palacio Municipal San Martín, se pronunciaron palabras de repudio y exigieron justicia ante el caso que conmociona al país.