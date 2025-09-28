Fue convocada por la Asamblea Feminista y Disidente de la ciudad, junto a referentes del Frente “Ni Una Menos”, el Polo Obrero y otras organizaciones sociales que se sumaron a la marcha convocada en distintos puntos del país, con epicentro en el Congreso, donde participaron familiares, vecinos y amigos de Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15).

Bajo el lema “Marchamos por Morena, Lara y Brenda. Ninguna vida es descartable. No hay víctimas buenas ni malas. Exigimos justicia. Vivas nos queremos”, la marcha recorrió las calles céntricas y luego, frente a las escalinatas del Palacio Municipal San Martín, se pronunciaron palabras de repudio y exigieron justicia ante el caso que conmociona al país.