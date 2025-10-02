“Estamos festejando el cumpleaños 76, venimos de los 75 que fueron bastante arduos para nosotros, con un festejo muy lindo. Hoy seguimos conmemorando esta historia que arrancó en 1949”, expresó.

Además, Fayanás valoró la continuidad generacional dentro del cuerpo: “Todavía hay gente que ingresó en los años 56 y 57, que hoy sigue con nosotros. Muchos empiezan los padres, continúan los hijos y luego los nietos. La pasión del bombero se vive en familia”.

En cuanto a la situación institucional, aseguró que están con una institución “saneada y estable”. Se refirió en ese sentido a las inversiones recientes en unidades móviles, un generador eléctrico y ropa de protección.

Asimismo, anunció la compra de un compresor para cargar tubos de aire comprimido, que permitirá ampliar la autonomía de 15 a 45 minutos. “Ya habíamos adquirido 16 equipos autónomos, de 3 mil dólares cada uno, y ahora incorporamos este nuevo sistema para cargarlos”, precisó.

De cara al futuro, confirmó que la prioridad estará en obras edilicias y, principalmente, en el nuevo destacamento de Loma Negra: “Estamos esperando la documentación del municipio para poder arrancar. Es algo que necesitamos porque Olavarría crece hacia esa zona y será un destacamento clave”.