Hossana Cazola, concejal de UxP indicó que la visita de Hugo Yasky se dio con “un muy buen marco de público de trabajadores, trabajadoras, sindicatos, movimientos sociales y jubilados. También las mujeres sindicalistas tuvieron su aporte en el plenario, así que fue un encuentro emotivo y también con mucha fuerza para lo que se viene, que es este 26 de octubre, en donde elegimos diputados y diputadas, y Hugo Yasky renueva su banca, esperamos que la renueve, así que en ese marco estuvo la visita a nuestra ciudad”.

Respecto de la próxima jornada electoral, la directora del Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires expresó: “consideramos que la excelente elección que hicimos el 7 de septiembre viene trayendo un nuevo aire, una nueva fuerza, una nueva politización de nuestras comunidades, así que muy esperanzados”.