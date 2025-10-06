Hugo Yasky pasó por Olavarría
El Club Pueblo Nuevo concentró trabajadores, sindicatos, movimientos sociales y jubilados para la realización del conversatorio donde se abordaron diversos temas de cada a las elecciones de octubre donde el diputado podría renovar su banca.
Hossana Cazola, concejal de UxP indicó que la visita de Hugo Yasky se dio con “un muy buen marco de público de trabajadores, trabajadoras, sindicatos, movimientos sociales y jubilados. También las mujeres sindicalistas tuvieron su aporte en el plenario, así que fue un encuentro emotivo y también con mucha fuerza para lo que se viene, que es este 26 de octubre, en donde elegimos diputados y diputadas, y Hugo Yasky renueva su banca, esperamos que la renueve, así que en ese marco estuvo la visita a nuestra ciudad”.
Respecto de la próxima jornada electoral, la directora del Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires expresó: “consideramos que la excelente elección que hicimos el 7 de septiembre viene trayendo un nuevo aire, una nueva fuerza, una nueva politización de nuestras comunidades, así que muy esperanzados”.