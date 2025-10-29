Coopelectric
Ignacio Aramburu es el nuevo presidente del Consejo de Administración de Coopelectric
Tras la realización de la 94.ª Asamblea General Ordinaria, que tuvo lugar la semana anterior en la cooperativa, los integrantes del Consejo de Administración se reunieron este miércoles para realizar la distribución de cargos. Cruz Arouxet, vicepresidente
Luego de la asamblea realizada, el Consejo de Administración de Coopelectric quedó conformado de la siguiente manera:
- Presidente: Ignacio Aramburu
- Vicepresidente: Cruz Martín Arouxet
- Secretario: Alberto Jorge Miotti
- Prosecretario: Óscar Alfredo Angeletti
- Tesorero: Ignacio Pagano Couto
- Protesorero: Jorge Rodríguez Setzes
Vocales titulares:
- Rubén Adolfo Robledo
- Juan Manuel Mondragón
- Agustín Andrés Macchioli
- Carlos Hugo Díaz
- Consejero municipal: Bruno D’Amico
Vocales suplentes:
- Walter Bahl
- Juan Carlos Piccinelli
- Nicolás Marinangeli
- Carlos Coscia
- Síndico titular: Jorge Raúl Cataldi
- Síndico suplente: Amílcar Saúl Dirazar