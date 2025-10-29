Luego de la asamblea realizada, el Consejo de Administración de Coopelectric quedó conformado de la siguiente manera:

  • Presidente: Ignacio Aramburu
  • Vicepresidente: Cruz Martín Arouxet
  • Secretario: Alberto Jorge Miotti
  • Prosecretario: Óscar Alfredo Angeletti
  • Tesorero: Ignacio Pagano Couto
  • Protesorero: Jorge Rodríguez Setzes

Vocales titulares:

  • Rubén Adolfo Robledo
  • Juan Manuel Mondragón
  • Agustín Andrés Macchioli
  • Carlos Hugo Díaz
  • Consejero municipal: Bruno D’Amico

Vocales suplentes:

  • Walter Bahl
  • Juan Carlos Piccinelli
  • Nicolás Marinangeli
  • Carlos Coscia
  • Síndico titular: Jorge Raúl Cataldi
  • Síndico suplente: Amílcar Saúl Dirazar