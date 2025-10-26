Importante crecida, pero dentro de lo previsto

Este fresco domingo y sin pronóstico de lluvia para la ciudad, fueron varios los olavarrienses que se acercaron a mirar el arroyo Tapalqué luego de las lluvias registradas durante la semana y el informe del sábado por la noche, donde el Municipio informó del monitoreo constante “aguas arriba” en zona de Querandíes y posibles desbordes o ensanchamiento de canales en zonas periféricas, aunque con el dato más importante de tener el arroyo “controlado”.

Desde el viernes e inclusive este domingo temprano, la unidad móvil de LU32 se acercó para tener una panorámica e información actualizada, encontrándose con un caudal amplio, crecida importante y fuerte correntada hacia la zona norte de la ciudad.

En referencia al sector del puente de calle Hornos, desde el Municipio se comunicó que “desde la Dirección de Hidráulica se trabaja en una nueva etapa que consiste, en principio, en el vertido de tierra negra, como así también en la distribución y ordenamiento del hormigón de demolición que ha sido depositado en el lugar en los últimos meses, con el objetivo de aportar consistencia y rigidez a una barranca que presentaba una socavación de varios años de data, pero que se agudizó a partir de la crecida que hubo en el último tiempo”.