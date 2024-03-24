En Necochea y Brown se reunieron organizaciones de Izquierda, que marcharon pasadas las 18 a la plaza Central.

Mientras tanto, desde las 16 en el Parque de la Memoria, se desarrollaron múltiples actividades artísticas, que culminaron con una importante marcha que por Avenida Colón y, luego, por Rivadavia, desembocó en la Plaza Coronel Olavarría.

Se trató de una convocatoria importante, como hacía varios 24 de Marzo atrás que no se veía.