Importante movilización por el 24 de Marzo en Olavarría
Las actividades desarrolladas por la tarde en el Parque Mitre, en dos sectores, terminaron confluyendo, pasadas las 20 horas, en el centro de la plaza Coronel Olavarría, donde están pintados los pañuelos, símbolos de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. La Comisión por la Memoria, instituciones, gremios y otras organizaciones se reunieron en el Parque de la Memoria en Colón y Brown.
En Necochea y Brown se reunieron organizaciones de Izquierda, que marcharon pasadas las 18 a la plaza Central.
Mientras tanto, desde las 16 en el Parque de la Memoria, se desarrollaron múltiples actividades artísticas, que culminaron con una importante marcha que por Avenida Colón y, luego, por Rivadavia, desembocó en la Plaza Coronel Olavarría.
Se trató de una convocatoria importante, como hacía varios 24 de Marzo atrás que no se veía.