“La iniciativa surge de la necesidad urgente de brindar apoyo a médicos, enfermeros y personal del nosocomio, quienes diariamente enfrentan altos niveles de tensión emocional y psicológica, muchas veces sin contar con espacios adecuados de acompañamiento”, indicaron.

El proyecto propone un servicio permanente, disponible las 24 horas, los 365 días del año, conformado por profesionales especializados en psicología clínica, psiquiatría y psicología familiar, con atención directa, inmediata y confidencial.

La propuesta se fundamenta en la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657 y en la Ley Provincial N.º 14.580, que reconocen a la salud mental como un derecho humano fundamental y obligan al Estado en todos sus niveles a garantizar el acceso a dispositivos de prevención y tratamiento.

“Nuestro compromiso es con los trabajadores de la salud que sostienen el sistema sanitario de Olavarría. Este proyecto busca darles la contención necesaria para prevenir situaciones de sufrimiento extremo que, lamentablemente, ya han tenido consecuencias irreversibles en nuestra ciudad”, señalaron.