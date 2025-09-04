Sobre el trabajo actual dijo: “Es complejo, con algunas actividades mejores que otras. Vamos sumando todos los días y poniendo un granito de arena”.

En referencia al crecimiento del parque industrial ,expresó: “Hubo un período del sector 5 que ha tenido un gran crecimiento. Ya no hay lugares disponibles”.

Al ser consultado sobre nuevos sectores en el parque, dijo: “En este momento algunos están con falta de servicios o de asfalto; algunos se han vendido, pero aún no se han ocupado. El que está en el ex aéreo club aún falta”.

En cuanto a la mirada de la industria local, dijo: “Me sorprende la cantidad y variedad que se hace en Olavarría y sale de la ciudad. Es impresionante el motor productivo de la ciudad”.

Consultado sobre las industrias de energías renovables dijo: “Es algo que algunos asociados empezaron a ver y a averiguar alternativas para suplir el problema que tiene la ciudad con respecto a lo eléctrico”, concluyó.