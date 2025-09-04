Estamos presentando la oferta académica en las ciudades de la región. Aquí se forman los suboficiales mediante tecnicaturas avaladas por el Ministerio de Educación, que pueden ser utilizadas en el ámbito escolar.

Sobre las carreras, expresó: «Son once tecnicaturas: mecánica en varias ramas, enfermería, informática, electrónica y formación de conductores, entre otras. Tienen una duración de dos años y medio en modalidad internado, es decir, alojados en la institución.»

En cuanto a los requisitos, informaron: «Tendrán tiempo para inscribirse hasta el 24 de octubre, de manera online; tener entre 18 y 23 años; secundario completo; ser argentino, por nacimiento o por opción; soltero; y estatura mínima 1,65 m.»

En referencia a los exámenes, indicaron: «Harán un examen médico de rutina, una prueba psicotécnica, física e intelectual, con contenidos de lengua, matemática, historia y geografía.»

En cuanto a los géneros y sus porcentajes, detallaron: «Es igual para todos, pero hay disparidad, ya que hay muchas más mujeres con secundario completo; diría un 60 %.»

Mientras tanto, la aspirante Tinte contó cómo fue su ingreso: «Fui primero soldado, me inspiraron en valores y decidí ingresar a la escuela.»

¿Cómo es un día en Campo de Mayo? Con horarios, con clases que nos dan retirados de la fuerza; almuerzo y luego por la tarde, a las aulas, que son talleres con instrucción profesional.»

Finalmente, sobre los beneficios, dijeron: «Contará con obra social y un seguro de vida para el cursante, aportes previsionales desde el primer día y un haber mensual para costear sus necesidades básicas.»

Por más información: https://esesc.ejercito.mil.ar/