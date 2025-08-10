El objetivo es que vecinos y vecinas de todo el Partido puedan comprar gas envasado cerca de sus hogares. Cronograma

Martes 12 de agosto

10:00 a 10:45: Servicio Municipal Territorial Nº 1, Av. Alberdi y Fassina.

11:00 a 11:45: Servicio Municipal Territorial N° 2, Av. Alberdi y Cnel. Suárez.

12:00 a 12:45: Av. Avellaneda y Laprida.

13:00 a 13:45: Av. Circunvalación y San Martín.

14:00 a 14:45: CAPS Nº23, Av. Emiliozzi 5936.

JLR