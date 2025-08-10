Inicia el Programa Municipal de Gas Envasado
Desde el próximo martes 12 estará en funcionamiento el recorrido itinerante mediante el cual se posibilita acceder a una garrafa de 10 kilos a un precio de 14.000 pesos.
El objetivo es que vecinos y vecinas de todo el Partido puedan comprar gas envasado cerca de sus hogares. Cronograma
Martes 12 de agosto
10:00 a 10:45: Servicio Municipal Territorial Nº 1, Av. Alberdi y Fassina.
11:00 a 11:45: Servicio Municipal Territorial N° 2, Av. Alberdi y Cnel. Suárez.
12:00 a 12:45: Av. Avellaneda y Laprida.
13:00 a 13:45: Av. Circunvalación y San Martín.
14:00 a 14:45: CAPS Nº23, Av. Emiliozzi 5936.
