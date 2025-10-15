Los puestos se habilitarán a partir de las 10 horas los días jueves, viernes y sábado, y el domingo desde las 15 horas en el Paseo de Artesanos (Rivadavia y San Martín), con una gran variedad de producciones locales.

El domingo, como parte de la propuesta, habrá un show musical desde las 17 horas a cargo de Luis Gallastegui con folclore.

Participarán de la feria artesanos locales fiscalizados que utilizan diferentes técnicas, tales como papel maché, orfebrería, tejido en telar, hilado, encuadernación, cestería ecológica, cerámica, vitrofusión, marroquinería, madera, amigurumis, macramé, velas, pintura artística, bordado, artesanía reciclada y resignificación.

El objetivo de la misma es impulsar, reconocer y apoyar la actividad artesanal en el partido de Olavarría, y que, a través de este tipo de eventos, se permita dar un espacio de encuentro y sociabilización, generando vínculos y colaborando con la economía social.