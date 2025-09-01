La iniciativa busca generar espacios de participación, expresión y construcción colectiva a través de talleres con anclaje territorial en distintos puntos de la ciudad.

Los centros juveniles llevarán el nombre “Desde el barrio” y funcionarán en articulación con espacios comunitarios ya existentes, ofreciendo propuestas como pintura y graffiti, freestyle, skateboarding y talleres de abordaje comunitario.

Esta nueva línea de trabajo tiene como objetivo fortalecer el acompañamiento a las juventudes desde una perspectiva de derechos, promoviendo el arte, el deporte urbano y la participación activa como herramientas de inclusión y transformación social.

Desde la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos se invita a las juventudes a sumarse a las distintas propuestas del centro juvenil, un espacio libre y gratuito, coordinado por jóvenes referentes en cada disciplina, quienes acompañan y se vinculan directamente con los chicos y chicas que participan.

Los talleres son completamente gratuitos y se desarrollan en diferentes puntos de la ciudad, de acuerdo con el siguiente cronograma:

Esquema de días y horarios:

Lunes

Taller de abordaje comunitario – 15:00 a 17:00 hs.

Sede: Casa del Bicentenario

Martes

Taller de freestyle – 17:00 a 19:30 hs.

Sede: Centro Deportivo Recreativo DAM

Miércoles

Taller de skateboarding – 15:30 a 18:00 hs.

Sede: Skatepark / Casa del Bicentenario

Jueves

Taller de skateboarding – 15:30 a 18:00 hs.

Sede: Barrio Jardín

Viernes

Taller de pintura urbana/graffiti – 17:00 a 19:00 hs.

Sede: CIC Barrio Facundo Quiroga II

La inscripción se puede realizar a través del formulario al que se accede haciendo clic aquí.