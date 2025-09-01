Inician talleres en Centros Juveniles
La Subsecretaría de Protección Integral de Derechos informa que comienza una política pública destinada a jóvenes de entre 14 y 29 años, gestionada en conjunto por la Dirección Provincial de Juventudes y el municipio de Olavarría.
La iniciativa busca generar espacios de participación, expresión y construcción colectiva a través de talleres con anclaje territorial en distintos puntos de la ciudad.
Los centros juveniles llevarán el nombre “Desde el barrio” y funcionarán en articulación con espacios comunitarios ya existentes, ofreciendo propuestas como pintura y graffiti, freestyle, skateboarding y talleres de abordaje comunitario.
Esta nueva línea de trabajo tiene como objetivo fortalecer el acompañamiento a las juventudes desde una perspectiva de derechos, promoviendo el arte, el deporte urbano y la participación activa como herramientas de inclusión y transformación social.
Desde la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos se invita a las juventudes a sumarse a las distintas propuestas del centro juvenil, un espacio libre y gratuito, coordinado por jóvenes referentes en cada disciplina, quienes acompañan y se vinculan directamente con los chicos y chicas que participan.
Los talleres son completamente gratuitos y se desarrollan en diferentes puntos de la ciudad, de acuerdo con el siguiente cronograma:
Esquema de días y horarios:
Lunes
Taller de abordaje comunitario – 15:00 a 17:00 hs.
Sede: Casa del Bicentenario
Martes
Taller de freestyle – 17:00 a 19:30 hs.
Sede: Centro Deportivo Recreativo DAM
Miércoles
Taller de skateboarding – 15:30 a 18:00 hs.
Sede: Skatepark / Casa del Bicentenario
Jueves
Taller de skateboarding – 15:30 a 18:00 hs.
Sede: Barrio Jardín
Viernes
Taller de pintura urbana/graffiti – 17:00 a 19:00 hs.
Sede: CIC Barrio Facundo Quiroga II
La inscripción se puede realizar a través del formulario al que se accede haciendo clic aquí.