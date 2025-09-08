Estuvieron presentes también las banderas de ceremonia del Plan Fines, del Jardín Libertas y de la Escuela Primaria N.º 55. El Himno Nacional Argentino fue interpretado por estudiantes de 4º, 5º y 6º año de la Escuela Primaria N.º 55, junto a su profesor Javier Rodríguez.

El Congreso Educativo Regional, en su tercera edición, constará de tres jornadas en las que el objetivo estará en la construcción del pensamiento, pero también en la vinculación e intercambio de experiencias en torno a la alfabetización, la salud mental, la educación ambiental integral, prácticas innovadoras y nuevos formatos escolares, entre otros temas. Arribaron asistentes de distintos puntos del partido de Olavarría, pero también de distritos vecinos tales como Azul, Tapalqué y Bolívar.

El programa pautado para este lunes contempla la realización de una conferencia inaugural a cargo de Mirta Marina, directora provincial de Educación Sexual Integral (ESI), quien, junto con su equipo, participará en horas de la tarde de una entrega de colecciones de libros de ESI a instituciones educativas de distintos niveles y modalidades, que se llevará a cabo en el salón del Centro de Empleados de Comercio de Olavarría.

De manera simultánea, se realizará un taller de alfabetización en Suteba, propuesta que se enmarca además en el Día Internacional de la Alfabetización, que se conmemora este 8 de septiembre. Por último, en esta jornada inaugural se realizarán en el Instituto Superior de Formación Docente N.º 22 actividades de acompañamiento a la trayectoria en el nivel superior, con el foco en las políticas de memoria.

Para los días martes y miércoles se brindarán en distintos turnos propuestas orientadas no solo a las mencionadas políticas de memoria, sino también a temas tales como educación y trabajo, cooperación escolar y participación comunitaria, que se llevarán a cabo de manera simultánea en distintos espacios, entre ellos la Casa del Bicentenario, Suteba, el Centro Cultural Municipal San José y establecimientos educativos.

La apertura formal fue encabezada por la jefa regional de Educación de Gestión Estatal, Marta Casanella; la jefa regional de Educación de Gestión Privada, Romina Altafini; y el jefe distrital, Julio Benítez. Además, se contó con la presencia del director de Educación del Municipio de Olavarría, Diego Lurbe; el presidente del Consejo Escolar de Olavarría, Ariel Rodríguez; la asesora de la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social de la provincia de Buenos Aires, Claudia Lajud; la directora del CIIE (Centro de Capacitación, Información e Investigación Educativa), Anabella Galbano; inspectores e inspectoras de niveles y modalidades de ambas gestiones, directivos, docentes, consejeros escolares y público en general.