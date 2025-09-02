La inscripción está abierta hasta el domingo 14 de septiembre y los encuentros se iniciarán el sábado 20 de septiembre; tendrán una frecuencia quincenal, en el horario de 15:00 a 17:00 horas, en la Casona “Dr. Carlos Romero”.

El programa “Memoria Verde” tendrá entre sus actividades la creación de herbarios, fonotecas y relatos históricos, en pos de la preservación del patrimonio natural y cultural de nuestro entorno.

Este proyecto busca ofrecer un espacio para el bienestar cognitivo y social de las personas mayores, aprovechando el entorno natural del Bioparque “La Máxima”. Las distintas acciones están profundamente arraigadas en la educación ambiental integral y la sostenibilidad, buscando una conexión significativa con el patrimonio natural.

El objetivo general es estimular y fortalecer los procesos cognitivos de las personas mayores, con énfasis en la memoria, la atención y el lenguaje, a través de actividades lúdicas, artísticas, recreativas y de lectura, todas integradas con la riqueza natural, la fauna y la flora autóctona del Bioparque La Máxima.

Las personas interesadas podrán inscribirse a través del siguiente formulario o acercarse a La Casona del Bioparque, de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.