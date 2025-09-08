Vecinos de la zona se nuclearon para pedir que las autoridades resuelvan y colaboren a la seguridad de la comunidad. Refieren que tras varias denuncias, uno de los vecinos acumula una docena, no reciben soluciones sino un traspaso de sede de fuerzas.

Juan, dueño de casa donde se reunieron los vecinos para hablar con el móvil de LU32, relató que “el sábado a la noche, me encuentro con toda la casa revuelta y que me robaron un televisor, un recado completo, un juego de soga, una motosierra y efectivo”.

Otro de los vecinos cuenta que acumula, al día de la fecha, 12 denuncias por distintos hechos delictivos, el último el faenado de animales. El dueño de casa cuenta que ante el hecho se comunicó con Patrulla Rural, que “vino enseguida. Después nos mandaron a que nos tomaran la denuncia en la comisaría segunda, porque dice que pertenecemos a la segunda. De la segunda ya nos mandaron de vuelta a la patrulla, de la patrulla volvieron a llamar a la segunda, así que estamos como que no sabemos a dónde se hace la denuncia”.

Los residentes cuentan innumerables hechos, entre los que se destacan abigeato, caza furtiva y cuantiosos robos. “Estamos como que no sabemos de tierra de nadie, porque no sabemos para dónde agarrar, porque no, que no pertenece a mí, que no pertenece a la patrulla, que no pertenece a la segunda, ni pertenece a Loma Negra, entonces no sabemos dónde estamos. El problema que tenemos nosotros, queremos ver si podemos conseguir una solución de eso, llamar a alguien que se haga cargo cuando nos pase una cosa así”, sintetizó Juan.