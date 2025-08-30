Según informó el municipio, se trata de 28 nuevas luminarias LED que se instalarán en reemplazo de la antigua iluminación halógena con la que contaba el predio. Se colocan sobre las calles Los Filos y Las Catalpas, más precisamente en los accesos al PIO I por avenida Eva Perón (ex-Circunvalación) y avenida De los Trabajadores, respectivamente.

De acuerdo con lo que se detalló desde la Secretaría de Desarrollo Económico, los trabajos se acordaron con una empresa integrante del Parque Industrial para que lleve a cabo la colocación e instalación de los equipos que fueron adquiridos por el Municipio, con una inversión superior a los 6 millones de pesos.