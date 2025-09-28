En este sentido, se continuó con la puesta de mapas en la Plaza Libertad y mirador con mapa en el Cerro Fortabat, una de las reservas naturales con las que cuenta el partido de Olavarría.

La señalética turística tiene por objetivo resolver, mediante un lenguaje claro y preciso, los problemas de información y orientación de los visitantes. La señalización constituye una forma de guía para el individuo y brinda la información requerida en forma instantánea y universal.

Cabe destacar que el diseño contiene señalética con un código QR que direcciona a una plataforma con información ampliada, complementando con los circuitos y mapas GIS (Sistema de Información Geográfica) que orientan en forma digital.

Asimismo se colocó un mirador desde donde se observa y orienta dicho mapa.