SuperLimp es un comercio que se dedica al rubro de insumos de limpieza, lavado y perfumería desde hace 14 años. Fue con la llegada de la pandemia que cada vez más gente buscaba adquirir productos de forma fraccionada y con casi la misma composición química que las grandes marcas.

“La gente se está volcando más a los sueltos porque la situación está así y los productos, que por lo menos los que vendemos nosotros, son de buena calidad, que no tienen nada que reprocharle a las de primeras marcas”, explicó Enrique al móvil de LU32.

Este cambio lo notaron, sobre todo, con la pandemia, aunque aclara que “ahora un poquito más por la situación, la gente compra más en el día a día, en el negocio del barrio”.

“Antes por ahí iba más al supermercado, o sea, la compra al mes, pero ahora hay mucha gente que va con el día a día”, dijo y mencionó que “nosotros tenemos algunos clientes mensuales que vienen y hacen la compra al mes y por ahí después, si les queda algo pendiente, vuelven. Y si no, tenemos también la mayoría en el día a día”.

“Los jabones líquidos para lavar ropa, los suavizantes y ahora un poco la lavandina. Más en el verano, bueno, nosotros tenemos el fuerte de cloro para piletas también y eso que se vende mucho”, comentó a la hora de hablar sobre los productos que más salida tienen.

“Tenemos los envases de cinco litros que son con retorno, con devolución. Y después, también desde la pandemia optamos por no poner envases usados. Compramos todos los envases de uno y de dos litros, como ser los productos como el jabón líquido, los suavizantes, eso lo

“La mayoría de la gente se fija en el precio, después tenés la que compra la marca porque ya es habitual y nosotros tratamos de tener ambas cosas, digamos, tratamos de llegar a todo público”, afirmó Enrique.

RF