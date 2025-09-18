Inseguridad
Intento de robo, confrontación y huida en Roca Merlo
En un operativo que involucró no menos de 6 móviles policiales, alertados por un llamado al 911, se registró un hecho que derivó en una confrontación debido al intento de robo a unos jóvenes en la zona de Avda. de los Trabajadores y Lavalle; estos se dieron a la fuga al ser enfrentados por los vecinos del sector.
El hecho que alarmó al barrio generó preocupación cuando, en la tarde de este jueves, se acercaron unos jóvenes a un comercio de la zona y a casas con claras intenciones de cometer un ilícito.
Al ser divisados por los vecinos, que en diálogo con LU32 dijeron: “Andan siempre con cuchillo, pero vinieron varios chicos del barrio a enfrentarlos y salieron corriendo hacia el parque Eseverri”.
Otra vecina comentó: “La policía llegó tarde; el otro día robaron una moto, una batería, se manejan en moto”.