El hecho que alarmó al barrio generó preocupación cuando, en la tarde de este jueves, se acercaron unos jóvenes a un comercio de la zona y a casas con claras intenciones de cometer un ilícito.

Al ser divisados por los vecinos, que en diálogo con LU32 dijeron: “Andan siempre con cuchillo, pero vinieron varios chicos del barrio a enfrentarlos y salieron corriendo hacia el parque Eseverri”.

Otra vecina comentó: “La policía llegó tarde; el otro día robaron una moto, una batería, se manejan en moto”.