Intercambio cultural sin barreras
En el marco de una charla sobre el vínculo entre generaciones, el móvil de LU32 habló con parte de la comisión directiva del Rotary Centro para conocer el entramado de quienes lo conforman y sus inquietudes.
Mariano Arrieta, presidente del Rotary mencionó que “la principal función de la sociedad es el intercambio cultural entre distintas culturas, ya sea entre países o dentro de la misma sociedad. Dentro de Rotary hay dos ruedas que son de jóvenes, una es Rotary y otra es Interact, una para que son jóvenes hasta 30 años y otra hasta 18 años, o sea que siempre estamos muy entrelazados con los jóvenes y todas las acciones están vinculadas a eso”.
Fabian Irassar, secretario del Rotary explicó que “la organización es fundamentalmente una organización internacional y los jóvenes forman parte de uno de los objetivos de hacer a una sociedad mejor a lo largo del mundo, fundamentalmente sin credos, sin diferencia de credos, de raza, de cultura, por eso propiciamos mucho los intercambios de jóvenes también dentro del programa internacional”.