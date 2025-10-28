Mariano Arrieta, presidente del Rotary mencionó que “la principal función de la sociedad es el intercambio cultural entre distintas culturas, ya sea entre países o dentro de la misma sociedad. Dentro de Rotary hay dos ruedas que son de jóvenes, una es Rotary y otra es Interact, una para que son jóvenes hasta 30 años y otra hasta 18 años, o sea que siempre estamos muy entrelazados con los jóvenes y todas las acciones están vinculadas a eso”.

Fabian Irassar, secretario del Rotary explicó que “la organización es fundamentalmente una organización internacional y los jóvenes forman parte de uno de los objetivos de hacer a una sociedad mejor a lo largo del mundo, fundamentalmente sin credos, sin diferencia de credos, de raza, de cultura, por eso propiciamos mucho los intercambios de jóvenes también dentro del programa internacional”.