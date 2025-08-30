El hecho se dio durante la noche de este sábado, en un domicilio ubicado detrás del CAPS N°2, en Roque Sáenz Peña al 1400. Una de las ocupantes advirtió gran cantidad de humo dentro de una habitación, por lo que llamó a los bomberos y reportó “un incendio”.

Arribó al lugar la Unidad N°16 de los Bomberos Voluntarios Olavarría, a cargo del oficial Juan Ponce. Al llegar, advirtieron que el humo se debía a fallas en un electrodoméstico, pero que dicho aparato no había alcanzado aún a tomar fuego.

Se procedió a controlar el humo, revisar las instalaciones, y a disponer del electrodoméstico afectado. No se reportaron heridos, pero sí daños materiales en la pared trasera de la casa.