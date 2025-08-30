BOMBEROS VOLUNTARIOS
Intervención por problemas eléctricos en una casa
Ocurrió en la noche de este sábado, en un domicilio ubicado en Roque Sáenz Peña al 1.400. Una de las ocupantes advirtió una gran cantidad de humo. Al llegar, la Unidad N°16 de Bomberos constató que se trataba de un desperfecto eléctrico sin presencia de llamas.
El hecho se dio durante la noche de este sábado, en un domicilio ubicado detrás del CAPS N°2, en Roque Sáenz Peña al 1400. Una de las ocupantes advirtió gran cantidad de humo dentro de una habitación, por lo que llamó a los bomberos y reportó “un incendio”.
Arribó al lugar la Unidad N°16 de los Bomberos Voluntarios Olavarría, a cargo del oficial Juan Ponce. Al llegar, advirtieron que el humo se debía a fallas en un electrodoméstico, pero que dicho aparato no había alcanzado aún a tomar fuego.
Se procedió a controlar el humo, revisar las instalaciones, y a disponer del electrodoméstico afectado. No se reportaron heridos, pero sí daños materiales en la pared trasera de la casa.