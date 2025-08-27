De acuerdo con lo detallado, la obra se llevó a cabo sobre República del Líbano, entre Guisasola y Pourtalé, donde los perjuicios habían sido ocasionados por árboles y plantas cuyas raíces habían deteriorado el hormigón del sector, ocasionando el levantamiento de las losas de cordón cuneta.

La reparación consistió, en principio, en la demolición y retiro del hormigón deteriorado, para luego avanzar con la recuperación y la realización del nuevo cordón cuneta y del tramo de pavimento que se vio afectado por la acumulación y el estancamiento de aguas.

También se efectuó el retiro de plantas para que no vuelvan a ocasionarse este tipo de inconvenientes.

Vale destacar, por último, que se colocó un nuevo árbol en el sector, pero de las especies recomendadas para el suelo urbano.