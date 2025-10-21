En la mañana de este lunes se desplegaron labores en el barrio Villa Aurora, donde también se tuvo por objetivo llevar a cabo la limpieza y liberación de cordones cuneta.

El operativo abarcó el sector delimitado por las avenidas Eva Perón (ex Circunvalación) y Luciano Fortabat, y la calle Los Tulipanes, contemplando las calles internas. Se dispuso un despliegue articulado con la intervención de una motoniveladora, una pala y camiones para el traslado de materiales.